Das nennt man wohl ein gutes Schuss-Tor-Verhältnis! Als Spieler des britischen Vereins Stoke City sollte Saido Berahino eigentlich für seine Künste auf dem Fußballplatz bekannt sein. Doch als Kicker-Star ist es gar nicht so leicht, sich aus den Schlagzeilen zu halten – besonders, wenn man ein so umtriebiges Liebesleben hat wie der 25-Jährige: In nur sieben Wochen soll Saido drei Kinder von drei verschiedenen Frauen bekommen haben!

Wie The Sun nun berichtet, sei der Sportler innerhalb des vergangenen halben Jahres in gleich zwei verschiedene Geburtsurkunden als Vater eingetragen worden. Ende Mai sei mit Sohnemann Costa das erste Baby des aus Burundi stammenden Stürmers zur Welt gekommen – Mutter des Nachwuchses ist Saidos frühere Verlobte Stephania Christoforou. Doch bei einem Spross soll es nicht geblieben sein: Im Juli tat dann Aniya Marie ihre ersten Schreie – die Mutter der Kleinen ist Chelsea Lovelace, wegen der die Beziehung zu Stephania in die Brüche gegangen war.

Auch eine gute Freundin des Dribbelkünstlers soll Mitte Juli Mama geworden sein und sich in verdächtigen Finanz-Verhandlungen mit Saidos Anwälten befinden – in diesem Fall stehe der Fußballer jedoch nicht als Vater in der Geburtsurkunde.

Getty Images Saido Berahino, Fußballer

Instagram / chels_lovelace Chelsea Lovelace, angebliche Affäre von Saido Berahino

Getty Images Saido Berahino, Fußballer bei Stroke City

