Beweist Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmanns (30) Zurückhaltung die Wahrhaftigkeit ihrer Liebe? Anfang September verfolgte fast ganz Deutschland das romantische Finale von Die Bachelorette, in dem die Rosenkavalierin dem Kieler ihre letzte Blume überreichte. Bis zur Ausstrahlung mussten die Turteltauben sich jedoch verstecken – und erklärten erst vor wenigen Tagen, dass sie offiziell ein Paar sind. Doch spricht das lange Zögern für oder gegen ihr Glück? "Ich würde ja denken, dass sie es zurückgehalten haben, ist ein Zeichen dafür, dass es vielleicht sogar so richtig mit der Liebe was ist!", war sich Medienexperte Jo Groebel (67) im Promiflash-Interview sicher.

