Pete Davidson (24) vergöttert seine Ariana Grande (25) wohl in jeglicher Art und Weise! Es war eine echte Überraschung: Nach nur wenigen Wochen Beziehung fiel der Comedian im Juni vor der Sängerin auf die Knie und verlobte sich mit ihr. Dass es zwischen ihnen so richtig gefunkt hat, beweisen die beiden seitdem nur zu gerne mit zahlreichen Paarbildern und Liebeserklärungen. Doch nicht nur auf der Gefühlsebene scheint Pete seine Ariana zu schätzen: Wie er jetzt verriet, sei auch der Liebesakt so fantastisch, dass er sich jedes Mal bei seiner Auserwählten dafür bedankt!

Es wurde reichlich intim in der The Howard Stern Show auf dem Radiosender SiriusXM! Pete plauderte nämlich nicht nur aus dem Beziehungsnähkästchen, sondern beschrieb auch eindeutig, wie es im Bettkasten mit Ariana abläuft. Und diese Geschehnisse seien so unglaublich, dass Pete es manchmal gar nicht fassen könne: "Jedes Mal, wenn wir intim sind, entschuldige ich mich jedes Mal und sage Danke. Ich schwöre bei Gott. Ich denke mir: 'Du bist großartig, dass du das tust. Ich danke dir so sehr!'"

Ob Ariana mit solchen ausgeplauderten Details ein Problem hat? Wohl eher nicht! Sie selbst äußerte sich einst öffentlich über das angeblich üppige beste Stück ihres Bald-Ehemanns. Eine Aussage, die auch in dem Interview zur Sprache kam: "Ich denke, ich habe einen durchschnittlich großen Penis und sie ist winzig. Alles ist riesig für sie!", witzelte er daraufhin.

Kevin Winter / Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Instagram / Arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande im Juli 2018

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

