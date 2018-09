Endlich äußert sich Philipp Stehler (30) selbst zu den Schlagzeilen! Vergangene Woche erhob Model Gerda Lewis (25) schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten: Phil habe eine geheime Beziehung zu ihr geführt, während er in der Öffentlichkeit auch mit Bachelor in Paradise-Liebe Pamela Gil Mata zusammen war. Dass Gerda sich mit dieser Story an Promiflash wandte, kommentiert der Influencer jetzt auf Instagram: "Dass ich das alles nicht so wahrgenommen habe, war sch**ße von mir, aber wie das jetzt von ihr veröffentlicht wurde, ist auch sch**ße, denn das ist ein privates Problem."

Instagram / philipp_stehler Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de