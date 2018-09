Mustafa Yilmaz wehrt sich jetzt! Seit Kurzem spielt der Jungschauspieler eine Nebenrolle in der beliebten Reality-TV-Show Köln 50667. Doch mit der neu gewonnenen Aufmerksamkeit gehen nicht nur Fans einher – der Teenager muss sich im Netz aktuell mit einigen fiesen Kommentaren rumschlagen! Als seine Mutter jetzt auch noch einen an ihn adressierten Drohbrief erhielt, wurde es Mustafa einfach zu bunt: Er klagt nun seine Hater an!

"Ich habe heute 53 Strafanzeigen durch meine Anwältin beauftragen lassen", berichtete der "Köln 50667"-Star am Dienstag in seiner Instagram-Story. "Menschen beleidigen mich und beziehen sich dann auf Meinungsfreiheit – ich habe es satt", schrieb er weiter. Da nun auch seine Mama mit hineingezogen wurde, ziehe Mustafa den Schlussstrich: Um gegen den Verfasser des bösen Briefes vorgehen zu können, werde die Ermittlung jetzt als Erstes bei allen Online-Hatern angesetzt.

Bei seiner Familie verstehe er einfach keinen Spaß mehr – ansonsten hätte er die gemeinen Nachrichten im Netz einfach ignoriert: "Mich interessiert es null, was Leute von mir denken", stellte Mustafa klar.

