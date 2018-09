Vor wenigen Tagen begann für Sarah (27) , Dominic (27) und Töchterchen Mia Rose Harrison das Abenteuer Los Angeles! Doch als die Familie nach einer langen Anreise endlich in ihrem Apartment ankam, traf vor allem die Influencerin zunächst fast der Schlag: Ob im Bad oder in der Küche – in der gesamten Wohnung war Ekel-Alarm angesagt. "Wir sind halt hier reingekommen und die meinten, die Wohnung ist natürlich voll geputzt und sauber und dann kommen wir rein und ich denke mir nur so: 'Oh mein Gott, bitte holt noch mal zehn Putzfrauen'", erklärt sie ihren Abonnenten auf YouTube. Um sich in der neuen Heimat pudelwohl fühlen zu können, packte Sarah kurzerhand selbst an und brachte ihre neuen vier Wände auf Vordermann.

Instagram / team.harrison.official Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de