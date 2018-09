Bei Love Island wird's heiß! Am kommenden Montag geht es für die liebeshungrigen Singles ins große Finale und auf der Zielgeraden geraten die Gemüter einiger Pärchen nun noch einmal richtig in Wallung. Vergangene Woche kam es zwischen Sebastian Kögl und seiner Partnerin Jessica Fiorini in der Privatsuite zum ersten Sex der Staffel – ob die Konkurrenz jetzt nachzieht? Gleich drei Paare gehen im Gemeinschafts-Schlafzimmer auf Tuchfühlung.

Mit einem kurzen Instagram-Clip gab RTL II am Nachmittag bereits einen pikanten Vorgeschmack auf die heutige Episode und dürfte damit für reichlich Spekulationen sorgen. Darin zu sehen: Kandidat Tobias Wegener, der eine ziemlich eindeutige Beckenbewegung macht. Auch die Bildunterschrift lässt keine Fragen offen: "Tobi zeigt euch, was heute Abend in drei (!) Islander-Betten passiert"

Die ersten Bilder der Folge deuten bereits an, bei welchen Duos der Lustfaktor am höchsten ist. Yanik Strunkey und seine Lisa können nach ihrer Reunion kaum die Finger voneinander lassen. Sebi alias "Der Hulk" und Jessi sind ja bereits fummelerprobt und scheinen auch im Gemeinschafts-Schlafzimmer keine Hemmungen mehr zu haben. Und auch Victor Seitz und seine neue Eroberung Joana gehen in die Vollen. Aber was sich da wirklich unter den Bettdecken der sechs Islander abspielt, werden die Zuschauer wohl erst heute Abend erfahren.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge am Donnerstag, den 27. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

