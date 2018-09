Die Islander sind endlich aufgetaut! Während die Staffel für Marcellino Kremers und Tracy Candela zunächst nicht allzu rosig begann, haben sich die beiden Singles kurz vor dem Finale gesucht und gefunden. Nachdem diese Liebelei wirklich niemand auf dem Schirm hatte, ist das Insel-Paar seit einigen Tagen unzertrennlich – zärtliche Berührungen, Küsse und schmachtende Blicke inklusive. Nun können sich die Turteltauben sogar noch näher kommen, denn sie verbringen eine romantische Nacht in der Privat-Suite!

Die liebeshungrigen Kandidaten hatten am Mittwochabend die Qual der Wahl. Sie durften nach der Paarungszeremonie entscheiden, welches Couple sich zurückziehen und in den kommenden Stunden traute Zweisamkeit genießen darf. Die Crew einigte sich schnell und schickte Tracy und Marcellino in die "Love Island"-Privat-Suite. "Okay, danke Leute, denkt an uns heute Nacht", freute sich die Jura-Studentin. Doch kommt es tatsächlich zum nächsten Techtelmechtel? Tracy verhielt sich in den allerersten Folgen extrem zurückhaltend – wollte mit ihren vorherigen Kuppelshow-Partnern nicht einmal in einem Bett schlafen. Mit Marcellino hat sich das Blatt dann plötzlich gewendet...

Im Liebesnest ging es vor Kurzem schon ordentlich zur Sache. Sebastian Kögl und Jessica Fiorini ließen während ihres Dates nichts anbrennen – nach einem gemütlichen Bad weihten sie leidenschaftlich das Bett ein...

RTL II / "Love Island" Tracy Candela und Marcellino Kremers in der 14. "Love Island"-Folge

Love Island, RTL II Tracy Candela und Marcellino Kremers, "Love Island"-Kandidaten

Love Island, RTL II Jessica und Sebastian in der Privatsuite bei "Love Island"

