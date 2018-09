Sandy Mölling (37) schwelgt in Erinnerungen! Im Jahr 2000 änderte sich das Leben der ehemaligen Jeansverkäuferin auf einen Schlag: In der ersten Staffel der Castingshow Popstars gehörte sie zu den fünf glücklichen Siegerinnen, die drei Jahre lang als No Angels zahlreiche Chart-Hits landeten. Dieses Kapitel hat die Sängerin lange hinter sich gelassen. Mittlerweile lebt die Blondine mit ihrem Partner und ihren zwei Söhnen in den USA. Im Netz schwelgt sie nun in süßen Erinnerungen!

Im Oktober 2015 brachte Sandy ihren zweiten Sohn Noah zur Welt. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie nun einen niedlichen Schnappschuss, der kurz nach seiner Geburt entstanden sein muss. Gemeinsam mit dem kleinen Knirps und ihrem Erstgeborenen Jayden gönnt sich die Wahlamerikanerin auf dem Pic eine ausgiebige Kuschelsession im Bett. "Das war einer der besten Tage und Momente meines Lebens. Wie sehr ich meine wundervollen Jungs liebe! Ich bin so dankbar", schwärmt sie auf ihrem Social-Media-Kanal von ihren Kids.

Auch in der Liebe hat Sandy ihr Glück gefunden. Seit 2009 ist sie mit dem Kanadier Nasri Atweh (37) zusammen, der mit seiner Band MAGIC! ebenfalls Musik macht. Der Songwriter ist auch der Vater ihres jüngsten Kindes. Sandys großer Sohn Jayden stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem Tänzer Renick Bernadina.

