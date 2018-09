Es geht rund bei Love Island und zwar so richtig! Gleich drei Paare gingen in der gestrigen Folge über harmlose Flirtereien hinweg und widmeten sich ganz der körperlichen Liebe – allesamt in derselben Nacht im Schlafsaal. Während der Hulk alias Sebastian Kögl bereits in der Privat-Suite mit seiner Angebeteten Jessica Fiorini die Balken zum Wackeln gebracht hatte, zogen jetzt auch Surferboy Victor Seitz und seine Herzdame Joana nach. Besonders überraschend: Auch Tobias Wegener und Janina Celine Jahn konnten nicht mehr an sich halten und gaben in ihrem Bett, wenige Stunden vor Janinas Exit, noch einmal alles.

