Bei Love Island geraten die Kandidaten kurz vor dem Finale noch einmal richtig in Wallung. In der 18. Folge des Kuppelformats soll es gleich bei drei Pärchen im Gemeinschafts-Schlafzimmer zur Sache gegangen sein – oder etwa nicht? Janina Celine Jahn und Babak Cheraghpour haben die vermeintliche Sex-Orgie aus nächster Nähe verfolgt und sind sich sicher: Zwei der drei Couples legten ein Schäferstündchen ein. Bei dem dritten Pärchen sind sie allerdings unschlüssig.

Babak und Janina mussten sich am Donnerstagabend von der Liebes-Insel verabschieden. Die heiße Bett-Action haben sie allerdings noch mitgekriegt. Im Bild-Interview packten sie nun pikante Details über das Liebesspiel ihrer Kollegen aus. "Wir wissen auf jeden Fall, dass Yanik und Lisa ordentlich zur Sache gekommen sind", verriet die Ex-Bachelor-Kandidatin. Bei Sebi und seiner Jessi stand es offensichtlich außer Frage, dass sie intim wurden. Immerhin waren sie schon in der Privat-Suite hemmungslos auf Tuchfühlung gegangen. Und die Dritten im Bunde? Victor und Joana wälzten sich ebenfalls zwischen den Laken – aber gingen sie auch aufs Ganze? "Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben die ein bisschen Petting gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es da Sex gab", lautete Babaks fachmännische Einschätzung.

Den TV-Zuschauern scheint das wilde Treiben der Islander jedenfalls gefallen zu haben. Mit der heißen Bett-Action fesselte die Show stolze 25,6 Prozent der 14- bis 29-Jährigen an die Fernsehbildschirme. Damit sicherte RTL II sich am Donnerstagabend die Marktführerschaft der jungen Zielgruppe.

"Love Island – Heiße Flirts und Wahre Liebe", nächste Folge heute, den 28. September um 22:15 Uhr bei RTL II

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidaten im Schlafzimmer

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Kandidaten Lisa und Yanik

RTL II / "Love Island" Joana und Victor bei "Love Island" 2018

