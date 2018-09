Wow, haben sie das wirklich gewagt? In der vergangenen Folge ging es ziemlich heiß her bei Love Island: Gleich drei Pärchen lösten sich in dem Gemeinschaftsschlafzimmer von sämtlichen Schamgefühlen und gaben sich einem heißen Techtelmechtel unter den Laken hin – und zwar gleichzeitig! Darunter auch Sunnyboy Victor und seine Neu-Eroberung Joana. Sorgten die beiden Turteltauben jetzt mit einem Blowjob für die nächste Sensation der Staffel?

Bei diesen scharfen Szenen sahen die Zuschauer sicherlich genauer hin: Als Joana und Victor gerade knutschend in der Badewanne zugange waren, tauchte die Beauty plötzlich mit dem Kopf unter – und es sah ganz danach aus, als würde die Islanderin dem Schoss ihres Liebsten einiges an Zuwendung zukommen lassen! Und dass die zwei nur wenige Hemmungen haben, bewiesen sie ja bereits mit der gestrigen munteren Rammel-Aktion.

Auch der anschließende Pärchen-Talk in der Sprecherbox klang eindeutig nach Oralsex: "Das muss man auch gelernt haben", kommentierte Victor die kleine Tauch-Aktion lachend. Doch anschließend lieferten die Fummelfreudigen eine eher enttäuschende Aufklärung: Joana hat nur geübt, die Luft anzuhalten! Den beiden sei nicht bewusst gewesen, wie erotisch dieses kleine Unter-Wasser-Training für die Kameras ausgesehen habe.

Neue Folge von „Love Island“ am Sonntag, den 30. September, um 22:15 Uhr bei RTL II. Alle Wiederholungen der Woche am Samstag, den 29. September, ab 22:50 bei RTL II

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidaten im Schlafzimmer

Anzeige

RTL II / "Love Island" Joana und Victor in der "Love Island"-Private-Suite

Anzeige

RTL II / "Love Island" Joana und Victor bei "Love Island" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de