Bei Love Island strotzt es nur so vor Schmetterlingen im Bauch! Sollte es auch, schließlich handelt es sich dabei um eine waschechte Kuppelshow, bedeutet: Auf der Liebesinsel fließt der Alkohol rund um die Uhr und auch genug Doppelbetten inklusive einer Privatsuite stehen für spontane Gefühlsoffenbarungen immer bereit. Das Konzept ist in diesem Jahr jedenfalls aufgegangen: Fünf Paare haben in der Sendung zueinandergefunden – aber welches ist euer liebstes Couple?

Auch Yanik Strunkey und seine Lisa gehören mittlerweile zum Club der verliebten Matratzensportler. Victor Seitz und seine Joana hätten gestern sogar fast den ersten Blowjob der Staffel geliefert – allerdings übte die Brünette doch nur, die Luft anzuhalten.

Zur Auswahl stehen zum einen das Turtel-Duo der ersten Stunde: Natascha Beil und Tobias Wegener. Zwischen den beiden funkte es zwar seit Folge eins, allerdings ging es kurz darauf auch schon bergab. Während sich der Muskelmann zwischenzeitlich mit anderen Islanderinnen vergnügte, gab die Blondine die Hoffnung auf ein Comeback nicht auf – und das war gut so: Am Freitag feierte NaTobi eine Reunion!

Sebastian Kögl und Jessica Fiorini machten sich vor allem mit ihrer Ausdauer in den Federn einen Ruf: Die beiden nahmen der aktuellen Staffel nicht nur die Jungfräulichkeit – ganze zwei weitere Male sorgten sie bei den Fernsehzuschauern für große Augen.

Daran war das nächste Pärchen nicht gerade unbeteiligt: Seitdem Tracy Candelas Herz voll und ganz Marcellino Kremer gehört, mauserten sich die beiden zu den Island-Eltern. Tracellino genossen gemeinsame Ausflüge auf den Wochenmarkt, animierten zu WG-Abendessen und fuchsten Kuppelmanöver für das Glück ihrer Schützlinge aus.

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil, "Love Island"-Paar

RTL II / "Love Island" Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

RTL II / "Love Island" Sebastian Kögl und seine Jessica Fiorini bei "Love Island"

RTL II / "Love Island" Lisa und Yanik Strunkey nach der Paarungszeremonie in Folge 14 von "Love Island"

RTL II / "Love Island" Joana und Victor bei "Love Island" 2018



