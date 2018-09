Hinter Khloe Kardashian (34) liegen aufwühlende Monate: Ihr Schatz Tristan Thompson (27) soll die Anfang des Jahres hochschwangere Unternehmerin mehrfach betrogen haben. Nach der Geburt ihrer Tochter True gaben die beiden alles, um ihre Beziehung zu retten. Vor wenigen Tagen wurde der Profisportler dann erneut mit unbekannten Damen gesichtet. Das kann der Liebe aber offenbar nichts anhaben: Khloe und Tristan lecken die erneuten Fremdgehgerüchte einfach weg!

Am vergangenen Freitag schmissen Kylie Jenner (21) und ihre beste Freundin Jordyn Woods (21) eine Riesenparty, um ihre gemeinsame Make-up-Kollektion zu feiern. Dieses Event ließ sich auch ihre Familie nicht entgehen – und die Fahrt dorthin wurde bei Tristan und Khloe ziemlich feucht. Schwester Kourtney (39) hielt das in ihrer Instagram-Story fest. "Ich liebe das beste Leben mit dieser wunderschönen Frau, ich lebe das beste Leben", trällert der Basketballspieler voller Inbrunst – und züngelt seine Freundin an der Nase. Kourtney nahm es mit Humor und kommentierte die Zärtlichkeiten schlicht mit: "Das Leben als fünftes Rad am Wagen."

Bei dieser Schleck-Aktion soll es an dem Abend laut eines Augenzeugen aber nicht geblieben sein. "Sie haben extrem glücklich und verliebt gewirkt, haben Händchen gehalten und sich die ganze Zeit berührt", erzählte ein Beobachter dem Magazin The Hollywood Life. Khloe sei Tristan nicht von der Seite gewichen.

