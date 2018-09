Große Freude bei Martina Hingis (38) und ihrem Mann Harald Leemann! Erst im Juli dieses Jahres gaben sich die ehemalige Profi-Tennisspielerin und der Sportmediziner nach zwei Jahren Beziehung in der Schweiz das Jawort. Nun folgt schon das nächste Highlight: Die frisch Vermählten bekommen gemeinsamen Nachwuchs. Das gab die Mama in spe ausgerechnet an ihrem 38. Geburtstag mit einem süßen Social-Media-Beitrag bekannt.

Der Babysegen ist wohl das schönste Geschenk von allen. Am Sonntag bedankte sich der Ex-Sport-Star via Instagram für all die lieben Glückwünsche bei seinen Followern und teilte ihnen dann die erfreulichen Neuigkeiten mit: "Ich bin so glücklich, euch sagen zu dürfen, dass wir in diesem Jahr das letzte Mal als Paar feiern. Ich freue mich, hiermit zu verkünden, dass wir demnächst zu dritt sein werden."

Auch das Geschlecht ihres Kindes hat die werdende Mutter bereits enthüllt: Zu dem Beitrag postete die Schwangere nämlich ein niedliches Tennis-Trikot in Rosa, einen kleinen Schläger und einen Ball. Es wird also ein Mädchen. Die Fans freuen sich jedenfalls riesig für die 38-Jährige und überhäufen sie mit Glückwünschen. Schon knapp eine Stunde nach der Veröffentlichung hat der Post knapp 5.000 Likes.

