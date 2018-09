Vanessa Mai (26) zeigt sich mal wieder ganz schön freizügig! Erst vor Kurzem heizte die Schlagersängerin ihren Fans ganz schön ein: Auf ihrem Social-Media-Account postete sie erst ein Bild von sich, auf dem sie ihren Knack-Hintern keck der Kamera entgegenstreckte – danach veröffentlichte sie ein Oben-ohne-Bild aus dem Urlaub. Nun sorgte die 26-Jährige für heißen Nachschub: Auf dem roten Teppich erschien die "Nie wieder"-Interpretin in einem dekolletierten Glitzer-Anzug – darunter trug sie nichts!

Auf dem roten Teppich von "Willkommen bei Carmen Nebel" brachte Vanessa die Fotografen ganz schön ins Schwitzen: Die Halbkroatin verzichtete bei ihrem Red-Carpet-Outfit auf ein Oberteil oder einen BH unter ihrem XXL-Blazer. Doch vor einem möglichen Busenblitzer musste die Musikerin keine Angst haben – sie hatte natürlich vorgesorgt: Ihre Nippel waren mit schwarzem Klebeband abgeklebt – wie ein Schnappschuss auf ihrer Instagram-Seite enthüllte.

Bei so viel Freizügigkeit könnte man sich die Frage stellen, ob sich die brünette Beauty vorstellen könnte, sich für ein Erotik-Magazin komplett auszuziehen? "Der Playboy hat schon mehrmals angefragt, tatsächlich. Ich finde, das sind wirklich sehr schöne Fotos. Die machen tolle Shootings. Die fliegen dafür irgendwie an alle Ecken der Welt, aber ich glaube, das ist jetzt nicht meine Zeit, nein!", erzählte sie in einem YouTube-Video ihren Fans.

Thüringen Press / ActionPress Vanessa Mai bei der ZDF-Sendung "Willkommen bei Carmen Nebel"

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagersängerin

Instagram / vanessa.mai Schlager-Sängerin Vanessa Mai, September 2018

