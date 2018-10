Das Liebes-Chaos um Philipp Stehler (30) nimmt kein Ende! Nach den Affären-Vorwürfen von Gerda Lewis (25) und seiner Trennung von Pamela Gil Mata scheint nun eine echte Schlammschlacht zu entstehen. Pam beschuldigte ihren Ex in einem Interview, sie auch noch mit einer anderen Influencerin hintergangen zu haben. Darüber weiß auch Ex-GNTM-Girl Gerda Bescheid und bestätigt gegenüber Promiflash: Zwischen Philipp und Social-Media-Sternchen Antonia Elena lief mehr als Freundschaft – und das, obwohl der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat zu dem Zeitpunkt noch vergeben war.

