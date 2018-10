Ging es nach dem Show-Ende beim Love Island-Siegerpaar schon heiß her? Am Montagabend wurde das Gewinner-Duo der Kuppelshow gekürt: Tracy Candela und Marcellino Kremers konnten die Zuschauer am meisten von der Echtheit ihrer Gefühle überzeugen. Dabei hatten vor allem die zwei es deutlich langsamer angehen lassen als so manch anderes Paar im Haus: Während sich sowohl Yanik Strunkey und Lisa als auch Jessica Fiorini und Sebastian Kögl leidenschaftlich dem Matratzensport widmeten, kuschelten und knutschten die Studentin und der Clubmanager nur. Jetzt verraten die Erstplatzierten, ob sie in der neu gewonnenen Freiheit schon Sex gehabt haben!

Im Promiflash-Interview plaudern Tracy und Marcellino ganz offen aus dem Näh- beziehungsweise Bettkästchen. Auf die Frage, ob sie sich nach dem Auszug aus der Villa schon näher gekommen sind als zu Sendungszeiten, haben beide eine klare Antwort parat: "Nein, sind wir nicht!", lacht Marcellino und seine Liebste fügt hinzu: "Wir heben es uns weiter auf." Etwas, das der 25-Jährige erneut bestärkt: "Genauso ist es."

Dass es andere Couples im Schlafzimmer krachen ließen, hält Tracy aber grundsätzlich nicht für verwerflich: "Ich finde das absolut in Ordnung. Das soll jeder für sich selber entscheiden."

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, "Love Island"-Sieger

RTL II / "Love Island" Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

Love Island, RTL II Tracy und Marcellino in der "Love Island"-Privatsuite

