Vanessa Mai (26) hat den Shitstorm um ihre Fast-Nacktfotos satt! Vor wenigen Wochen überrumpelte die Schlagersängerin ihre Fans mit einer äußerst freizügigen Urlaubsaufnahme: Die attraktive Künstlerin posierte auf einer Jacht in kroatischem Gewässer nur in Bikinihöschen – ihre Nippel verdeckte Vanessa mit zwei kleinen Sternchen. Für viele Follower der Beauty zu viel und über Frau Mai rollte eine Welle kritischer Kommentare. Dennoch setzte sie ihre Nackt-Offensive mit weiteren Bildern fort und ließ sich von den Hatern nicht klein kriegen: Im Netz verteidigte Vanessa jetzt die Oben-ohne-Pics!

Auf ihrem YouTube-Channel wandte sich die "Wir 2 immer 1"-Interpretin direkt an ihre Fans. Warum sie sich dafür entschied, den ziemlich nackten Schnappschuss ins Netz zu stellen, hat einen ganz bestimmen Grund: "Ich hatte Bock drauf. In dem Moment, als ich auf dem Boot lag und alles einfach ziemlich cool war, dachte ich mir: 'Okay, muss ich für dieses Foto extra ein Oberteil anziehen?'", erklärte sie. Es habe sie weder jemand dazu gezwungen, sich ihres Trägertops zu entledigen, noch verstehe sie den Unterschied zwischen Sternchen über den Nippeln und einem richtigen Bikinioberteil nicht. Im Endeffekt habe man mit der Brustzensur genauso wenig gesehen, als wenn sie den kompletten Zweiteiler getragen hätte.

Vielen Fans war aber nicht nur die nackte Tatsache an sich übel aufgestoßen. Manche Follower fanden, dass Vanessa damit kein gutes Vorbild abgibt. Auch das sieht die ECHO-Gewinnerin ganz anders. "Ich glaube, dass ich ein gutes Vorbild bin, auch mit diesem Foto, gerade mit diesem Foto und dieser Message dahinter. Das war Emanzipation in jeder Hinsicht", verteidigte sie ihren Social-Media-Auftritt weiter. Wie findet ihr es, dass Vanessa sich für die Pics rechtfertigt?

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, deutscher Schlagerstar

Simon Hofmann/Getty Images Vanessa Mai, Schlagersängerin

Getty Images Vanessa Mai beim ECHO 2016

