Hana Nitsche (32) ist vor fünf Wochen Mama geworden und die Folgen der Schwangerschaft scheinen noch deutlich sichtbar zu sein – und das findet das Model auch gut so! In ihrer Instagram-Story gibt Hana ein Body-Update: Sie sei "noch weit entfernt von perfekt"! Arbeiten sei bisher noch nicht drin gewesen und generell müsse sie sich nach wie vor schonen. "Ich habe definitiv noch überschüssige Haut und nachträgliche Kilos", verrät die 32-Jährige, sieht ihre körperliche Veränderung aber total gelassen: "Aber ich denke mir: Kurven, Baby! [...] Es hat neun Monate gedauert, bis ein Mensch wächst, also glaube ich, dass sich dieses Ergebnis nach nur fünf Wochen Erholung sehen lassen kann!"

