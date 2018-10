Stell dir vor, du hast DAS Influencer-Frühstück des Jahres gezaubert – und dann ist Instagram down! Genau dieses First-World-Problem dürfte ausgerechnet am Feiertag heute zahlreiche Influencer geplagt haben. Die berühmte Foto-Plattform hatte nämlich größere technische Probleme. In Deutschland gab es flächendeckend Störungen, aber auch Australien, San Francisco und Singapur meldeten die inoffizielle Influencer-Influenza – nichts ging mehr! Fast eine Stunde lang kam der große Promi-Kosmos, der Millionen Fans minütlich mit Fotos oder Videos bespaßt, zum Erliegen.

Die Nutzer bekamen laut Angaben des Internetdienstes allestörungen.de ab 9.12 Uhr etwa eine Stunde lang lediglich Fehlermeldungen zu sehen. Doch die Community zeigte sich einmal mehr einfallsreich – und nutzte den insta-freien Morgen für eine #instagramdown-Bewegung bei Twitter. Über 30.000 Tweets gingen ein, darunter neben zahlreichen "Die Welt geht unter"-Memes auch Klassiker wie: "Wann kann ich jetzt meinen Avocado-Toast posten?" Andere haderten nicht, sondern reagierten prompt und teilten ihre Bilder auf der spontanen Notfall-Plattform: "Dann kriegt ihr mein Frühstück jetzt hier."

Der erste Promi, der sich nach der allgemeinen Zwangspause mit einem Beitrag zurückmeldete, war übrigens Dieter Bohlen (64), der ein Video aus dem Urlaub postete: Ob der Pop-Titan, der erst kürzlich Instagram für sich entdeckt hat, jetzt nicht nur Superstars herbeizaubern, sondern auch Instagram heilen kann? Natürlich nicht. Der Anbieter regelte die Probleme selbst, entschuldigte sich für die "Unannehmlichkeiten". Mittlerweile sah man Pamela Gil Mata im Gym, Kattia Vides (30) im Beauty-Salon und Kim Hnizdo (22) in Vorbereitung auf einen Shoot – also alles wieder im Lot. Die Bühne ist bereitet fürs verspätete Frühstück...

AEDT/WENN.com Dieter Bohlen, Pop-Titan

P. Hoffmann / Wenn.com Kattia Vides bei der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Kim Hnizdo bei der Fashion Show von Marina Hoermanseder

