Robert Dallmann aka Wolf hat seine Traumfrau Josephine Welsch fest im Griff! Derzeit fiebern die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Schatz der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Im Promiflash-Interview im Leonardo Hotel Berlin Mitte erinnern sie sich aber noch genau an den Moment, an dem sie von ihrem Nachwuchs erfuhren. Dank seines guten Gespürs hat Wolf die Situation noch vor dem Schwangerschaftstest erfasst – und zwar mit einem lockeren Griff an Josis Brüste!

