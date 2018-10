Eine Woche müssen die Fans auf ein leckeres Bierchen in Jens Büchners (48) Faneteria verzichten! Via Facebook teilte der Ballermann-Sänger seinen Followern mit, dass sie die Türen ihres Lokals kurzzeitig schließen müssen. Der spontane Zapfenstreich kam bei seiner Community allerdings gar nicht gut an. Im Promiflash-Interview versuchte seine Frau Daniela (40) jetzt die Gemüter zu besänftigen, indem sie die Gründe für die temporäre Ladenschließung verriet: "Er war einfach ein bisschen kaputt. Er hat ja wahnsinnig viel um die Ohren und das hat ihn einfach ein bisschen schlapp gemacht. Ich glaube, als Fan wäre ich auch enttäuscht."

