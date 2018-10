Dramen kommen bei GZSZ ja bekanntlich nicht zu kurz – doch diese Fan-Theorie, die momentan in sämtlichen Social-Media-Kanälen die Runde macht, hat es wirklich in sich! Nachdem Leon (Daniel Fehlow, 43) seine Liebste Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) hintergangen hat und mit Maren (Eva Mona Rodekirchen, 42) sogar ein Kind erwartet, zog die Betrogene endgültig einen Schlussstrich und trennte sich von ihm. Hals über Kopf stürzte sie sich daraufhin in eine heiße Affäre mit Marens Sohn Jonas (Felix van Deventer, 22). Diese Li­ai­son soll nun weit­rei­chende Folgen haben – ist Sophie etwa schwanger?

Dieses Gerücht wird jedenfalls gerade auf der GZSZ-Facebook-Seite heftig diskutiert. "Was, Sophie ist schwanger von Jonas?", fragt sich ein User fassungslos. Damit ist er wohl den Spekulationen der Community auf den Leim gegangen, die momentan unter einem aktuellen Beitrag kursieren. Eigentlich geht es in diesem Artikel um eine mögliche Versöhnung von Leon und Sophie, doch die Fans malen sich ihre ganz eigene Story aus. "Die kommt wieder mit Leon zusammen, hat noch mal was mit Jonas und dann ist sie schwanger", "Ich würde es cool finden, wenn Sophie von Jonas schwanger wäre" und "Gerne zurück zu Leon, aber schwanger von Jonas", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare.

Nach anfänglichen Bedenken kommt die Story um Sophie und ihren viel jüngeren Lover mittlerweile bei den Zuschauern echt gut an. Besonders Jonas' Ruf scheint von dem überraschenden Techtelmechtel extrem zu profitieren. "Ich will Sophie mit Jonas sehen. Der entwickelt sich gerade vom Kind zum Mann", hält ein Nutzer fest.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Sophie (Lea Marlen Woitack) und Jonas (Felix van Deventer) bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Leon (Daniel Fehlow) und Sophie (Lea Marlen Woitack)

MG RTL D / Rolf Baumgartner Jonas (Felix van Deventer) und Sophie (Lea Marlen Woitack)

