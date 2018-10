Haben Alexander Klaws (35) und seine Liebste Nadja Scheiwiller (33) überhaupt noch Zeit für Zweisamkeit? Die beiden wurden im Februar 2017 zum allerersten Mal Eltern. Nach einer kurzen Baby-Pause legten die zwei Musical-Stars jetzt aber wieder voll los: Nadja steht aktuell für "Flashdance" in Hamburg auf der Bühne, Alex hat noch ein paar Termine mit "Ghost" in Berlin zu absolvieren. Tatsächlich kann es zwischen Karriere und Familienleben schon mal zu eng werden, um sich wertvolle Paarmomente freizuschaufeln: Da muss sogar für den Sex ein Termin ausgemacht werden!

In einem Interview mit IN plauderte Alex nun aus dem Schlafzimmer-Nähkästchen. Sich unabgesprochen zum Schäferstündchen zu treffen, sei wegen ihrer Jobs einfach nicht mehr möglich: "Während den Probezeiten ist es extrem schwierig, dass wir uns regelmäßig sehen. Wenn ich mal einen Tag frei habe, fahre ich zu ihr und umgekehrt. Wir müssen unseren Sex quasi planen", berichtete er amüsiert. Dass sie beide in derselben Branche arbeiten, mache eine Koordination nicht unbedingt einfacher.

Dass sie für die Liebe ihre Musical-Karrieren niemals aufgeben würden, steht außer Frage. Schließlich lernte sich das Paar vor Jahren auf der Bühne lieben. "Bei 'Tarzan' haben wir uns kennengelernt. Man verbringt sehr viel Zeit miteinander, ist sich körperlich sehr nahe, und so haben wir uns ineinander verliebt", schwärmte Alex.

Promiflash Alexander Klaws und Nadja Scheiwiller in Oberhausen

Becher/WENN.com Alexander Klaws bei "Kölner Treff"

Getty Images Nadja Schweiwiller und Alexander Klaws im November 2014 in Hamburg

