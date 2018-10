Ist das Sofia Richies (20) Revanche? Es ist im Moment eine ganz schön verzwickte Geschichte bei Kourtney Kardashian (39) und Scott Disick (35). Seitdem die Kardashian-Schwester wieder Single ist, wünschen sich die Fans eine Liebesreunion mit dem Vater ihrer Kinder. Allerdings ist der eigentlich in einer glücklichen Beziehung mit der Tochter von Lionel Richie (69). Am Wochenende machte der 35-Jährige seinen Fans aber dennoch Comeback-Hoffnungen. Scott wurde mit Kourtney in New York erwischt. Auch wenn das Treffen rein freundschaftlicher Natur gewesen sein soll, könnte Sofia jetzt zum Gegenschlag ausgeholt haben: Sie postete supersexy Bilder auf ihrem Social-Media-Kanal!

Auf Instagram teilte Sofia eine Aufnahme von sich, die bei ihren Followern – und vermutlich auch bei ihrem Scott – für Schnappatmungen sorgen dürfte. Das Model sitzt im heißen, schwarzen Badeanzug auf einer luxuriösen Liege und streckt ihren Kopf Richtung Sonne. Auffällig: Der scharfe Schnappschuss ging unmittelbar nach Scotts Date mit Kourtney online. Ob sie ihrem Liebsten damit noch einmal zeigen wollte, was er verpasst?

Abwegig scheint diese Interpretation jedenfalls nicht zu sein. Wie eine Quelle gegenüber Hollywood Life verriet, sei Sofia nicht so begeistert von der engen Bindung, die Scott noch zu seiner Verflossenen hat: "Es ist eine niemals endende Quelle der Angst für sie. Sofia ist davon überzeugt, dass Scott noch immer total verliebt ist in Kourtney, und dass er sie sofort fallen ließe, wenn Kourtney ihn zurücknehmen würde."

AZ-ROL/X17online.com / ActionPress Scott Disick und Kourtney Kardashian in Calabasas

Anzeige

Romain Maurice/Getty Images for Haute Living Sofia Richie und Scott Disick

Anzeige

Instagram / sofiarichie Sofia Richie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de