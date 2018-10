Am Samstag war es soweit, das Berlin – Tag und Nacht-Baby Milan wurde getauft. Der Sohn der Darsteller Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) kam im Juni auf die Welt, seine Eltern machten während der Schwangerschaft eine schwere Zeit in ihrer Beziehung durch, rauften sich aber wieder zusammen. In ihrer Insta-Story teilte die stolze Mami nun die schönsten Momente der Taufe: "Wir hatten gestern so einen wunderschönen Tag! Wunderschön ist untertrieben. [...] Es war perfekt."

