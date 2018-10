Hätte sich Cathy Hummels (30) doch für etwas mehr Stoff entscheiden sollen? Am Sonntag machte die Designerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Mats Hummels (29) das Oktoberfest unsicher. Dafür warf sich die Fashionexpertin in ein weißes Dirndl ihrer eigenen Kollektion, das sich vor allem durch einen tiefen Ausschnitt als echter Hingucker entpuppte. Ihren aufmerksamen Followern fiel sogar auf, dass unter dem exklusiven Stoff ihr BH hervorschaute. Ging ihrem Gatten dieser sexy Look etwa zu weit? Auf einem Pärchen-Pic zensierte der Kicker das Dekolleté seiner Liebsten jedenfalls!

Cathy und Mats posteten am Sonntag ein und denselben Schnappschuss von der Wiesn-Party des FC Bayern München. Allerdings wählten die beiden jeweils einen unterschiedlichen Bildausschnitt für ihren Social-Media-Beitrag: Während sich die 30-Jährige nicht scheute, ihr weiblichen Rundungen zu zeigen, verzichtete der Fußballer darauf, den sexy Anblick mit seiner Community zu teilen. Er schnitt das Pic einfach so zu, dass es oberhalb von Cathys Dekolleté endet.

Eigentlich dürfte es Mats bereits gewohnt sein, dass sich seine Ehefrau für die Wiesn mächtig in Schale wirft. Die Party seines Fußballvereins zählt immerhin seit Jahren zum Pflichtprogramm des Promipaares. Im vergangenen Jahr ließ sich Cathy das Volksfest-Spektakel noch nicht einmal mit ihrem wachsenden Babybauch entgehen.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

Anzeige

ActionPress / Gulotta, Francesco Mats und Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2018

Anzeige

ActionPress / Schmidt, Hans-Jürgen Mats und Cathy Hummels auf der Wiesn 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de