Dieses Comeback war ein voller Erfolg. Im Sommer dieses Jahres meldete sich Sarah Lombardi (25) musikalisch zurück – und zwar mit neuen Liedern und einem neuen Image. Im Clip zu ihrem Party-Track "Wunschkonzert" – den Song hatte sie zusammen mit dem Produzenten-Duo Stereoact aufgenommen – zeigte sich die Sängerin ausgelassen und heißer denn je. Und auch in ihrem aktuellen Video zu "Soleil" tritt die Chartstürmerin ganz schön sexy auf. Nun verriet sie, warum sie sich plötzlich von einer ganz anderen Seite präsentiert.

Den Clip zum Song "Wunschkonzert" drehte Sarah mit viel Enthusiasmus. "Ich hab mich einfach richtig wohlgefühlt beim Videodreh. Es war eine neue Erfahrung, es hat aber mega viel Spaß gemacht", schwärmte sie im Interview. Dieses positive Gefühl und das Selbstbewusstsein sind offenbar geblieben. Denn nur wenige Wochen später veröffentlichte die 25-Jährige das Musik-Video zu ihrer neuen Single "Soleil" – und zeigt sich darin fast hüllenlos. Nur in ein weißes Laken gehüllt rekelt sich die Mama von Alessio (3) in einem Bett. So sexy hat man den DSDS-Star bisher noch nie gesehen.

Musikalisch schlägt die ehemalige Let's Dance-Kandidatin mit der gefühlvollen Ballade "Soleil" etwas ruhigere Töne an. War der Deephouse-Song "Wunschkonzert" also nur eine einmalige Sache? "Die Zeit mit Stereoact war ein Experiment, aber ich kann mir vorstellen, in Zukunft weiter mit den Jungs zusammenzuarbeiten – sie machen geile Musik", erklärte Sarah. Auch die DJs scheinen einer erneuten Kooperation nicht abgeneigt zu sein: "Wir haben das Album von Sarah angehört und gedacht: 'Sarah hat eine geile Stimme, die passt zu unserem Sound.'"

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi beim Musikvideodreh von "Wunschkonzert"

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Sarah Lombardi, Musikerin

Anzeige

Clemens Niehaus / Future Image Stereoact bei einem Musik-Festival in Göttingen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de