Augenringe sucht man bei Denise Kappès (28) momentan vergebens – und das, obwohl die Ex-Bachelor-Kandidatin gerade erst Mama geworden ist. Vor etwa einer Woche erblickte Sohnemann Ben das Licht der Welt. Nach ein paar Tagen im Krankenhaus durfte die kleine Familie dann nach Hause, wo sich der Wonneproppen ganz zur Freude seiner Mami schnell einlebte. "Wir haben auch wirklich Glück, muss ich sagen. Wir haben ein wirklich sehr stressfreies Kind, er ist wirklich tiefenentspannt. Ich hoffe, es bleibt so", verriet sie den Fans in ihrer Instagram-Story. Natürlich melde sich der Knirps auch mal in der Nacht – allerdings bekommt die 28-Jährige tatkräftige Unterstützung von ihrem neuen Freund Tim.

Instagram / denise_temlitz_official Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de