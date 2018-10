Jetzt spricht Daniela Katzenberger (32) endlich über die angebliche Ehe-Krise. Bei Global Gladiators hatten die Kultblondine und ihr Schatz Lucas Cordalis (51) eine kleine Meinungsverschiedenheit am Telefon, bei der die TV-Beauty wahrscheinlich einfach aufgelegt hat. Doch solche Mini-Streits gehören zu einer Beziehung dazu, erklärte sie jetzt in ihrer Insta-Story: "Ja, bei uns ist alles ok. Ich meine, wir sind seit über vier Jahren zusammen. Wir kennen die Macken voneinander, wir lieben uns, aber natürlich fliegen auch mal die Fetzen."

