Nach ihrer Hochzeit in Dänemark ließen Bert Wollersheim (67) und Ginger Costello in Hamburg die Korken knallen. Das frisch vermählte Ehepaar begoss seine Trauung auf der Reeperbahn. Dort feierten der ehemalige Bordellbesitzer und das Webcam-Girl ihre Liebe mit ihren Freunden und ließen sich zu dem einen oder anderen Party-Spiel hinreißen. Doch die Turteltauben schwangen nicht nur zusammen die Hüfte, sondern knutschten vor allem, was das Zeug hielt. Promiflash zeigt euch jetzt die ersten Clips der heißen Sause!

