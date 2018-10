Sind Bibi (25) und Julian Claßen (25) etwa tatsächlich schon Eltern geworden? Das zumindest behauptete jetzt ein Fan! Auf der Plattform Jodel schrieb er: "Ich kann euch sagen: Bibisbeautypalace hat einen Jungen bekommen." Wie er angeblich aus seinem privaten Umfeld erfahren hat, soll der Sohnemann der YouTube-Stars am vergangenen Wochenende in einem Kölner Krankenhaus das Licht der Welt erblickt haben. Das Paar selbst hüllt sich noch in Schweigen – auf Promiflash-Anfrage antwortete das Management der Turteltauben wie folgt: "Leider können wir hierzu keine Auskunft geben." Eines steht jedenfalls fest: Es ist verdächtig still geworden um Familie Claßen!

