Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (30) präsentierte sich jetzt ungewohnt freizügig im Netz! Abgesehen von einigen Aufnahmen im Bikini zeigt die 30-Jährige normalerweise nicht allzu viel nackte Haut – sie setzt sich für ihre Follower sonst lieber in romantischen Sommerkleidchen in Szene. Doch nun durften ihre Fans einen Anblick genießen, der sonst eigentlich ihrem Liebsten Marc Barthel (29) vorbehalten ist: Die Musical-Darstellerin zeigte sich ihren Fans ohne Schminke und ohne BH!

In ihrer Instagram-Story schwärmte die Allgäuerin am Montagmorgen von ihrem Trip nach Afrika. Dabei präsentierte sich die sonst so perfekt gestylte Schönheit von einer ganz neuen Seite: komplett ungeschminkt! Wie es scheint, hat sich die hübsche Blondine in Namibia einen neuen, natürlicheren Look zugelegt. Doch ihr Make-up war nicht das Einzige, worauf sie in den kurzen Clips verzichtet hat: Auch ihr BH lag offenbar noch im Koffern, sodass ihre Brüste seitlich aus ihrem dünnen Top hervorblitzten! Ob ihre Follower beim Anblick dieser sexy Sideboobs noch mitbekommen haben, was Anna erzählt hat?

Die Gesangsdozentin scheint jedoch nicht die Einzige zu sein, die neuerdings vermehrt auf nackte Haut setzt. Auch Schlagersternchen Vanessa Mai (26) hat im Netz gerade einen wahren Image-Wechsel vollzogen: Sie verzückt ihre Follower seit Kurzem immer wieder mit ziemlich offenherzigen Schnappschüssen!

