Ungewöhnliche Fan-Aktion! Am vergangenen Freitag traten die beiden britischen Fußball-Klubs Brighton & Hove Albion und West Ham United in der Premier League gegeneinander an. Was zunächst wie ein normales Match aussah, wurde kurz vor Abpfiff allerdings noch richtig kurios: Ein Zuschauer schmiss vermutlich aus Frust über den Spielstand einen Dildo aufs Feld – der Schiedsrichter nahm die Sache daraufhin selbst in die Hand.

Als die Kicker von West Ham in der 87. Minute der Begegnung noch immer 0:1 hinten lagen, kam das Plastik-Wurfgeschoss aus dem Gästeblock geflogen. Über die hinterher entstandenen Fotos amüsiert sich nun die britische Sport-Welt: Der Unparteiische Kevin Friend trägt auf den Bildern des Matches mit starrem Gesichtsausdruck die lebensecht anmutende Penis-Imitation vom Spielfeld. Nachdem das schlüpfrige Objekt entfernt worden war, konnte die zuvor unterbrochene Partie fortgesetzt werden. Letztlich blieb es jedoch bei einer Niederlage der sogenannten "Hammers".

Die Penis-Attrappe dürfte nach übereinstimmenden Medienberichten eine Premiere auf dem Platz gefeiert haben. Im Netz konnten viele Fußball-Anhänger ihre Schadenfreude darüber nicht verbergen. "Ähm, es ist nicht, wonach es aussieht, wirklich!", kommentierte ein User auf Instagram die Fotos des Schiris mit dem fleischfarbenen Wurfgeschoss.

Getty Images Mark Noble und Kevin Friend

Getty Images Kevin Friend, Schiedsrichter

Getty Images Kevin Friend, Schiedsrichter



