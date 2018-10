Bereitet Naked Attraction der Moderatorin unangenehme Momente? Heute Abend kehrt eine der kontroversesten Kuppelshows ins deutsche Fernsehen zurück: Milka Loff Fernandes (38) wird hüllenlose Singles auf ihrer Suche nach der großen, nackten Liebe begleiten. Während die einen das Format feiern, halten Kritiker die Show geradezu für einen TV-Tiefpunkt. Kommt bei Moderatorin Milka Scham auf, wenn sie auf die Sendung angesprochen wird?

Keinesfalls – schließlich führt die 38-Jährige nun schon in der dritten Staffel durch die Show. Auch nach den Dreharbeiten verliert sie den Spaß daran nicht: "Ich freue mich auf ein paar unterhaltsame Abende vor dem Fernseher mit Popcorn. Ab dem 8. Oktober ist der Montag mein Highlight-Tag der Woche", verriet sie Gala. Das englische Original hatte sie sich bereits angesehen, bevor die Sendung in Deutschland an den Start ging. Daher habe sie bereits eine Ahnung davon gehabt, wohin die Reise gehen würde. Der große Erfolg der Nackt-Kuppelei habe sie dann aber doch überrascht.

Grundsätzlich sei es wichtig, die Meinung anderer einfach mal so stehen zu lassen, antwortete Milka auf kritische Stimmen zur Sendung. "Jeder Jeck ist anders. Und das ist auch gut so. Sollen sie also schreiben", gab sie sich entspannt. Im Vorjahr hatte sich beispielsweise Baulöwe Richard Lugner (85) entsetzt zum Niveau des Formates geäußert, als seine Ex-Frau Cathy (28) als Teilnehmerin blankgezogen hatte. Im Gegensatz zum Vorjahr soll die aktuelle Staffel, die heute Abend um 22:15 Uhr auf RTL2 startet, aber ohne Promis auskommen.

Naked Attraction, RTL II Milka Loff Fernandes mit "Naked Attraction"-Kandidat Uwe

WENN.com Milka Loff Fernandes, Moderatorin

Naked Attraction, RTL II Cathy Lugner bei "Naked Attraction"

