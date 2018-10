Kopiert Paola Maria (24) etwa ihre YouTube-Kollegin Bibi Claßen (25)? Das behaupten zumindest einige Kritiker im Netz. Schließlich erwartet die Beauty momentan genau wie Bibi ihren ersten Sohn und ist ebenfalls umgezogen. Doch die haltlosen Vorwürfe ihrer Hater bringen den Webstar total in Rage: "Ihr könnt uns als Personen in der Öffentlichkeit zerreißen, wie ihr wollt, aber ich habe immer wieder gesagt, wenn es um den Kleinen geht, dann akzeptiere ich das leider nicht", erklärte Paola jetzt in ihrem neuesten YouTube-Video.

