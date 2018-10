Milans Eltern sind zwar Berlin – Tag & Nacht-Stars, ihr gemeinsames Kind wurde allerdings in München getauft. Matthias Höhn (22) und Jenefer Riili sind am 13. Juni zum ersten Mal Eltern geworden. Vier Monate später sollte ihr kleiner Wonneproppen auch getauft werden. Die feierliche Zeremonie fand in Taufkirchen statt: Im Promiflash-Interview verriet Matze nun, wieso sich die zwei genau diese Gemeinde in der Nähe von München entschieden haben!

"Jenny war es besonders wichtig, aber mir dann eben auch, denn wir sind ein Team", stellte der 22-Jährige zum Thema sofort klar. Das war nicht immer so – während der Schwangerschaft war das Paar getrennt. Für ihr Baby rauften sich die beiden allerdings wieder zusammen. Dass die Wahl auf die bayerische Metropole gefallen ist, lag außerdem nahe, weil Milan auch in München geboren wurde: "Und dort ist eben auch die Kirche, wo Jenny wohnt, in Taufkirchen und deswegen haben wir uns einfach für München entschieden. Da gab es gar keine langen Überlegungen."

Und dass der passende Name Taufkirchen genau der richtige Ort für das Dreiergespann war, zeigte auch, dass es am Tag selbst noch keine Fotos der Feier im Netz veröffentlichte. Am vergangenen Samstag fand die Sause statt, aber erst am Sonntag postete Milans Mama ganz stolz die ersten Schnappschüsse. "Wir haben es tatsächlich nicht geschafft, ein Bild zu dritt mit dem Handy zu machen!", kommentierte die TV-Darstellerin und kündigte an, bald noch mehr Kameramaterial teilen zu wollen.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und sein Sohn Milan

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili beim Spaziergang mit Milan

Instagram / jenefer_riili Mattias Höhn, Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

