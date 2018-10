Ein Lichtblick nach unendlicher Trauer: Bode (40) und Morgan Millers (31) Sohn ist da! Mitte Juni trifft den Olympia-Star und seine Frau ein schwerer Schlag: Ihr einjähriges Töchterchen Emeline stürzt in einen Pool und ertrinkt. Auch wenn die Trauer noch nicht überwunden sein dürfte, bringt ein Neuankömmling ein wenig Freude in die Familie: Am Mittag des 5. Oktobers kommt das Baby des Sportlerpaares auf die Welt. Für die Volleyball-Spielerin und ihren Mann ein ganz besonderer Familienzuwachs, wie sie in The Today Show erklärt: "Wir werden das Baby auch für Emmy lieben, denn sie hatte sich so sehr gewünscht, eine große Schwester zu sein."

