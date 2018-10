Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – denn schon in wenigen Wochen werden Paola Maria (24) und ihr Liebster Sascha Koslowski zum ersten Mal Eltern. In den vergangenen Monaten diskutierte das Paar vor allem ein Thema: Wie soll der Kleine nur heißen? Nach einem längeren Hin und Her haben sich die baldigen Eltern endlich geeinigt, wie die Schwangere auf ihrem YouTube-Kanal verrät: "Wie es aussieht, haben wir einen Namen für unseren kleinen Pupsi gefunden. Der ist ganz unbewusst, ganz spontan gekommen… Ich wollte unbedingt einen italienischen Namen." Diese Rechnung hatte sie aber ohne ihren Schatz Sascha gemacht: Der pochte nämlich auf seinen ganz eigenen Favoriten. Die Turteltauben fanden letztendlich einen Kompromiss aus ihren beiden Wünschen – doch ihre Wahl bleibt zunächst noch topsecret!

