Ein Treffen mit Baby Nummer zwei steht an! Zugegeben, bis zur Geburt von Inci Elena Sencers (25) zweitem Kind dauert es noch ein wenig – die Vorbereitungen auf ihren jüngsten Sprössling laufen aber auf Hochtouren. So steht der Name bereits fest: Incis Bauchbewohner soll auf den paradiesischen Namen Neyla Sophie hören. Und jetzt bekommen die werdende Mutter und ihre Erstgeborene Mila die Kleine sogar schon zu Gesicht – bei einer Ultraschalluntersuchung!

In ihrem neuen Upload auf Instagram konnte Inci ihre Vorfreude kaum verbergen: "Mila und ich stehen jetzt auf und gehen heute zum ganz großen Termin beim Arzt, ich freue mich so sehr da drauf, die kleine Neyla heute zu sehen", offenbarte sie in der Bildunterschrift. Offenbar war sie nicht die einzige, der der anstehende Termin ein Lächeln ins Gesicht zauberte: Auch die knapp zehn Monate alte Erstgeborene strahlte auf dem Foto bis über beide Ohren! Da ist wohl jemand bereit, eine große Schwester zu werden.

Ein Familienmitglied konnte an diesem Tag allerdings keinen Blick auf das Baby in Incis Bauch werfen: Bald-Papa Daniel: "Schade, dass Daniel heute nicht dabei ist, aber er muss ab heute wieder arbeiten", postete Inci.

