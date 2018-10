Paola Maria (24) bekommt langsam, aber sicher echte Panik vor der Geburt! Die YouTuberin erwartet gerade ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann Sascha Koslowski. Wie ihr XXL-Babybauch schon vermuten lässt, rückt der Entbindungstermin in greifbare Nähe. Doch genau davor hat die werdende Mama Angst, wie sie in einem neuen YouTube-Video verrät: "Das Schlimmste ist gerade einfach dieser Gedanke: ‘Oh Gott, die Geburt rückt immer näher eigentlich.’ Das ist der Gedanke, der momentan ganz, ganz fest in meinem Kopf ist. Ich habe gelesen, dass es vollkommen normal ist, dass man sich da ein bisschen verrückt macht", erklärt Paola.

