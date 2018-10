Fetty Party für Lou! Im Zuhause von Heidi Klum (45) werden Geburtstage richtig groß gefeiert. Eigentlich steckt die Model-Mama schon mitten in den Vorbereitungen für ihr alljährlich erwartetes Halloween-Kostüm, doch am Wochenende zelebrierte sie erst einmal standesgemäß den neunten B-Day ihrer jüngsten Tochter. Mit knallbunter Torte, Hüpfburg und Piñata hatten die Kids großen Spaß, wie in ihrer Insta-Story zu sehen ist. Auch Heidis Schatz Tom Kaulitz (29) ließ sich das Fest nicht entgehen, hatte aber hauptsächlich Augen für seine Freundin.

