Schon bei Love Island zeigte Yanik Strunkey den Zuschauern, was er kann! Im Rahmen eines Spiels gab der Garbsener einen ziemlich überzeugenden Feuerwehr-Stripper ab. Jetzt scheint das Male Model aus seinem Talent einen Beruf machen zu wollen: Yanik möchte sich bei den SixxPaxx bewerben. "Nach dem Auftritt als strippender Feuerwehrmann. Das kam anscheinend nicht schlecht an. [...] Ich find’s eine coole Idee und hätte echt Bock drauf und würde mich echt freuen, wenn da was zustande kommt", verriet er im Interview mit Promiflash. Und auch die Jungs der SixxPaxx-Crew haben offenbar Gefallen an Yanik gefunden: Sie möchten den Sonnyboy probeweise auf ihre anstehende "Roxx Tour" mitnehmen.

RTL II / Magdalena Possert; Instagram / leon.rush.sixxpaxx Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de