Mit dieser Hammer-Bühnen-Show meldet sich Cardi B (25) endgültig aus der Babypause zurück! Mitte Juli hat die Rapperin ihre erste Tochter auf die Welt gebracht. Seither zog sich Cardi in Sachen Karriere deutlich zurück. Sie musste nicht nur die geplanten Auftritte bei Bruno Mars' (33) Tour absagen – auch bei den diesjährigen MTV Video Music Awards ließ sie ihre Fans vergeblich auf einen Auftritt hoffen. Zweieinhalb Monate nach der Geburt der kleinen Kulture änderte sich das jedoch vor Kurzem: Cardi feierte bei einem Gig im Madison Square Garden ihre Rückkehr. Ihre Performance will sie bei den American Music Awards jetzt aber noch mal toppen!

Am Dienstag werden im Microsoft Theater in Los Angeles die American Music Awards vergeben. Cardi soll bei der Verleihung des bedeutendsten US-amerikanischen Musikpreises eine große Rolle spielen. Es heißt, sie habe vor, zusammen mit Bad Bunny und J. Balvin (33), ihren gemeinsamen Hit "I Like It" zu performen. Dabei soll jedoch nicht die Musik, sondern vor allem Cardis Look im Vordergrund stehen, wie ihr Make-up-Artist Erika La' Pearl gegenüber HollywoodLife verriet: "Jeder wird über ihren Red-Carpet-Look und ihr Bühnen-Outfit sprechen. Ihr Bühnen-Outfit wird das gleiche sein, wie ihr Red-Carpet-Look, aber es wird etwas mehr funkeln. Außerdem wird sie ihr Kleid zerreißen."

Mit ihrer Show-Einlage könnte die Newcomerin nicht für die einzige Überraschung des Abends sorgen. Mit unglaublichen acht Nominierungen steht Cardi hoch im Kurs, zur Abräumerin der Veranstaltung zu werden.

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige

Getty Images Cardi B bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige

Getty Images Cardi B bei der Paris Fashion Week 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de