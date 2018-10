Martina Big und ihr Michael können es kaum fassen: Sie sind endlich Mann und Frau! Wochenlang hatte das Paar seiner Traumhochzeit auf Hawaii entgegengefiebert, bis es jetzt endlich so weit war: Bei einer landestypischen Zeremonie haben sie sich überglücklich das Jawort gegeben. Martina ist erleichtert, dass alles so reibungslos geklappt hat, wie sie im RTL-Interview betont: "Geschafft! Ich habe bis zur letzten Minute gedacht, da kommt noch was!"

