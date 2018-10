Nach den News von der Geburt warten die Fans von Bibi (25) und Julian Claßen (25) nun sehnlichst auf Baby-Updates! Am Dienstag gab das YouTube-Pärchen endlich bekannt, dass ihr Sohnemann bereits am 4. Oktober das Licht der Welt erblickt hat. Schon kurz darauf wurde im Netz heftig über den Namen des Neugeborenen spekuliert – denn den haben die Webstars bislang noch für sich behalten. Promiflash erhielt jetzt jedoch einen anonymen Tipp, wonach die Wahl der stolzen Eltern auf Montiamus gefallen sein soll. Ein anderer Leser hat zudem herausgefunden, dass am 4. Oktober ein kleiner Junge namens Monte in einem Kölner Krankenhaus das Licht der Welt erblickt hat. Ob der Erstgeborene des Netzduos tatsächlich so heißt, wissen bisher allerdings nur die frischgebackenen Eltern selbst.

Instagram / julienco_ Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de