Vaterfreuden bei Ex-Suits-Star Patrick J. Adams (37)! In der Erfolgsserie spielte der kanadische Schauspieler zwischen 2011 und 2018 den Freund und späteren Ehemann von Herzogin Meghan (37). Im wahren Leben ist er hingegen seit mehreren Jahren mit Troian Bellisario (32) glücklich: Nachdem Patrick und die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin im Dezember 2016 heimlich geheiratet hatten, brachte die hübsche Brünette jetzt das erste gemeinsame Kind der beiden zur Welt. Auf Instagram verrieten die zwei nun: Sie wurden Eltern einer kleinen Tochter!

