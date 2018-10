Ihr Töchterchen soll kein Einzelkind bleiben! Gerade erst feierte Kylie Jenner (21) ihr achtmonatiges Mama-Dasein. Die Reality-Beauty kann kaum glauben, dass Töchterchen Stormi Webster schon über ein halbes Jahr alt ist. Ob es an der rasenden Zeit liegt, dass sich die Unternehmerin schon jetzt mit der weiteren Familienplanung beschäftigt? Via Snapchat verriet Kylie jetzt, sich ein Geschwisterchen für Stormi zu wünschen. "Ich will definitiv noch ein Mädchen", erklärte die 21-Jährige.

