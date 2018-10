Hat ihre Liebe doch noch eine Chance? Nach ihrer Teilnahme an der beliebten TV-Show Das Sommerhaus der Stars gaben Micaela Schäfer (34) und Felix Steiner (33) ihre Trennung bekannt. Vor Kurzem gab der Unternehmer im Promiflash-Interview dann aber zu, noch sehr an der Berufsnacktschnecke zu hängen. Felix schließt sogar ein Liebes-Comeback nicht aus – vorausgesetzt, Mica würde einen Schritt auf ihn zugehen. "Es müssten sich einige Dinge gravierend ändern. Man kann auch mal an den Partner denken, muss nicht immer 'ne Show machen", erklärte der 33-Jährige.

